Świat

Donald Trump mówi jedno, ambasador USA drugie. "Modlę się o pokój"

Prezydent USA Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ
Źródło: Reuters/TVN24
Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że Rosja chce zawrzeć układ, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "musi się ruszyć, bo straci wielką okazję". Tego samego dnia ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker oświadczył, że nie jest przekonany, czy Rosjanie są i czy kiedykolwiek będą gotowi na porozumienie pokojowe.

- Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć - powiedział prezydent USA Donald Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Fort Bragg w Karolinie Północnej. Nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz była to odpowiedź na pytanie o wywieraną przez USA presję na Ukrainę w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich.

"FT": Zełenski ogłosi plan wyborów i referendum

"FT": Zełenski ogłosi plan wyborów i referendum

Zełenski podał datę. "USA chcą zakończyć wojnę"

Zełenski podał datę. "USA chcą zakończyć wojnę"

Administracja Trumpa ma nalegać między innymi na przeprowadzenie wyborów jeszcze tej wiosny, popierając rosyjski postulat. O wywieranej przez USA presji mówił też prezydent Zełenski, twierdząc, że Biały Dom chce zakończenia wojny do czerwca, by stało się to przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

Whitaker: Rosjanie nie są gotowi na porozumienie

Innego zdania jest ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker, który powiedział podczas wieczornego panelu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie "całkowicie umożliwiają Chiny".

Znamy datę kolejnej tury rozmów pokojowych
Znamy datę kolejnej tury rozmów pokojowych

- Chiny mogłyby zadzwonić do Władimira Putina i zakończyć wojnę jutro, zakończyć sprzedaż technologii podwójnego zastosowania. Chiny mogłyby przestać kupować rosyjską ropę i gaz. Świat ma wiele możliwości, by wywrzeć nacisk na Chiny - dodał Whitaker.

Wyraził przekonanie, że Ukraińcy chcą zawrzeć porozumienie pokojowe, ale nie jest przekonany, czy są na to gotowi Rosjanie i - jak ostrzegł - mogą nigdy nie być na to gotowi. - Ale modlę się o pokój, bo ta wojna musi się zakończyć - podkreślił amerykański dyplomata.

Odwołane spotkanie Rubio z europejskimi przywódcami

"Financial Times" podał w piątek, że sekretarz stanu USA Marco Rubio w ostatniej chwili zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu z europejskimi przywódcami, w tym premierem Donaldem Tuskiem, w Monachium w sprawie wojny na Ukrainie. Według gazety, stolice europejskie uznały to za sygnał słabnącego zainteresowania Waszyngtonu angażowaniem Europy w działania na rzecz rozwiązania konfliktu.

Rubio miał uczestniczyć w spotkaniu z przywódcami m.in. Niemiec, Polski, Finlandii i Komisji Europejskiej w Monachium w piątek po południu, ale w ostatniej chwili odwołał spotkanie z powodu kolizji terminów.

- Sekretarz nie weźmie udziału w spotkaniu formatu berlińskiego na temat Ukrainy, biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które odbywają się w tym samym czasie - powiedział przedstawiciel USA. - Podczas wielu spotkań w Monachium zajmuje się on kwestiami relacji Rosja-Ukraina - dodał.

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STAN GILLILAND/PAP/EPA

UkrainaRosjaDonald TrumpWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica