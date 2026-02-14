Donald Trump mówi jedno, ambasador USA drugie. "Modlę się o pokój"

Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ Źródło: Reuters/TVN24

- Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć - powiedział prezydent USA Donald Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Fort Bragg w Karolinie Północnej. Nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz była to odpowiedź na pytanie o wywieraną przez USA presję na Ukrainę w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich.

Administracja Trumpa ma nalegać między innymi na przeprowadzenie wyborów jeszcze tej wiosny, popierając rosyjski postulat. O wywieranej przez USA presji mówił też prezydent Zełenski, twierdząc, że Biały Dom chce zakończenia wojny do czerwca, by stało się to przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

Whitaker: Rosjanie nie są gotowi na porozumienie

Innego zdania jest ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker, który powiedział podczas wieczornego panelu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie "całkowicie umożliwiają Chiny".

- Chiny mogłyby zadzwonić do Władimira Putina i zakończyć wojnę jutro, zakończyć sprzedaż technologii podwójnego zastosowania. Chiny mogłyby przestać kupować rosyjską ropę i gaz. Świat ma wiele możliwości, by wywrzeć nacisk na Chiny - dodał Whitaker.

Wyraził przekonanie, że Ukraińcy chcą zawrzeć porozumienie pokojowe, ale nie jest przekonany, czy są na to gotowi Rosjanie i - jak ostrzegł - mogą nigdy nie być na to gotowi. - Ale modlę się o pokój, bo ta wojna musi się zakończyć - podkreślił amerykański dyplomata.

Odwołane spotkanie Rubio z europejskimi przywódcami

"Financial Times" podał w piątek, że sekretarz stanu USA Marco Rubio w ostatniej chwili zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu z europejskimi przywódcami, w tym premierem Donaldem Tuskiem, w Monachium w sprawie wojny na Ukrainie. Według gazety, stolice europejskie uznały to za sygnał słabnącego zainteresowania Waszyngtonu angażowaniem Europy w działania na rzecz rozwiązania konfliktu.

Rubio miał uczestniczyć w spotkaniu z przywódcami m.in. Niemiec, Polski, Finlandii i Komisji Europejskiej w Monachium w piątek po południu, ale w ostatniej chwili odwołał spotkanie z powodu kolizji terminów.

- Sekretarz nie weźmie udziału w spotkaniu formatu berlińskiego na temat Ukrainy, biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które odbywają się w tym samym czasie - powiedział przedstawiciel USA. - Podczas wielu spotkań w Monachium zajmuje się on kwestiami relacji Rosja-Ukraina - dodał.

