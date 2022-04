Czernihów po miesięcznym oblężeniu przez Rosjan. Skalę zniszczeń udokumentowano na nagraniach

Czernihów po rosyjskim oblężeniu

Do miasta dotarł dokumentalista i wolontariusz Mateusz Lachowski. - Na początku wojny Rosjanie postanowili tutaj otworzyć kolejny front i ruszyć na Kijów. Ruszyli na Kijów i chcieli przejść, omijając Czernihów. Szli przez obwodnicę, tamtędy jechały kolumny. Ukraińcy zdecydowali się wysadzić most poza miastem, przez który szła trasa na Kijów. Wysadzili go, żeby zatrzymać natarcie na swoją stolicę. Co ich za to spotkało? Miesięczne oblężenie, tragedia ludności cywilnej, problemy humanitarne - mówił Lachowski.