Szef MAEA: przywrócono łączność między elektrownią w Czarnobylu a ukraińskim urzędem ds. energii atomowej

Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi powiedział, że jest to "bardzo dobra wiadomość", dodając, że jeszcze w tym miesiącu uda się do elektrowni wraz z zespołem ekspertów w celu dokonania oceny sytuacji. Dodał, że jest to kolejny ważny krok w procesie wznawiania ukraińskiej kontroli nad miejscem katastrofy z 1986 roku, gdzie obecnie znajdują się różne zakłady utylizacji odpadów radioaktywnych.