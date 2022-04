CNN: Putin atakując Ukrainę, popełnił te same błędy, które doprowadziły Hitlera do porażki

Choć inwazja Rosji na Ukrainę nadal trwa, niektórzy historycy oceniają, że rosyjski prezydent Władimir Putin popełnia te same błędy, które przed ponad 80 laty doprowadziły Adolfa Hitlera do porażki na froncie wschodnim - opisuje w sobotę stacja CNN. Amerykański portal wskazał na kluczowe podobieństwa w retoryce i decyzjach prezydenta Rosji i przywódcy III Rzeszy.

Próbując usprawiedliwiać brutalny atak na Ukrainę, Władimir Putin sięga po retorykę i sztuczki podobne do tych stosowanych przez Adolfa Hitlera. Popełnia też niektóre spośród błędów, jakie doprowadziły go do porażki podczas inwazji na ZSRR w 1941 roku - opisał CNN, powołując się na historyków wojskowości.