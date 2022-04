Oskarżała za masakry w Jugosławii i Rwandzie, teraz nazywa Putina "zbrodniarzem wojennym"

Carla Del Ponte, była prokurator ONZ-owskich trybunałów karnych do spraw zbrodni w Jugosławii i Rwandzie, zaapelowała do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o natychmiastowe wydanie nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Powiedziała wprost, że Putin "jest zbrodniarzem wojennym".

Jak oceniła Del Ponte w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika "Le Temps", nakazy aresztowania Putina i innych wysokich rangą urzędników Rosji należy wydać natychmiast, aby mogli oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełnione podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Jest to jedyne istniejące narzędzie do aresztowania sprawcy zbrodni wojennej - podkreśliła.