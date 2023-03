Brytyjski resort obrony o "prawdopodobnych uszkodzeniach" rosyjskiego samolotu na Białorusi

Znaczenie samolotu dla rosyjskich działań

"Mainstay prawdopodobnie zapewniał świadomość sytuacyjną samolotom myśliwskim MiG-31K (Foxhound D) zmodyfikowanych do wystrzeliwania pocisków balistycznych AS-24 (Killjoy), które Rosja postrzega jako kluczowy potencjał strategiczny" - napisał brytyjski resort, odnosząc się do znaczenia militarnego maszyny wykorzystywanej w agresji Rosji na Ukrainę. "W ramach modyfikacji usunięto wewnętrzny radar odrzutowców w celu zrównoważenia samolotu, przez co piloci byli zdani na zewnętrzne źródła świadomości sytuacyjnej, takie jak Mainstay. Istnieje realna możliwość, że wspólne rosyjsko-białoruskie działania lotnicze będą teraz musiały polegać na kontroli naziemnej i eskorcie myśliwców do czasu, gdy będzie można rozmieścić kolejny Mainstay" - oceniono w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony.