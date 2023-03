Bitwa o Bachmut. Ukraiński generał o szturmie wagnerowców na miasto

Trwa szturm Grupy Wagnera na Bachmut w obwodzie donieckim, oddziały rosyjskich najemników atakują z kilku kierunków jednocześnie, próbując przerwać ukraińską linię obrony i przedostać się do centrum miasta - poinformował dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski. W ocenie Instytutu Badań nad wojną na tle bitwy o Bachmut "apogeum" osiągnął konflikt między Jewgienijem Prigożynem a rosyjskim resortem obrony, który według ISW wykorzystuje i pogłębia frontowe niepowodzenia wagnerowców, by osłabić pozycję ich szefa.

Szturm wagnerowców na Bachmut

Konflikt między resortem obrony i Grupą Wagnera "osiągnął apogeum"

Jak napisano w raprocie, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow chcą wytracić w Bachmucie siły Grupy Wagnera (zarówno przeszkolonych najemników, jak i więźniów) po to, by osłabić Prigożyna i zniweczyć jego ambicje zwiększenia wpływów na Kremlu.

ISW przypomina, że rosyjski resort obrony odciął możliwości zdobywania przez Grupę Wagnera dodatkowych sił przez rekrutację więźniów i ograniczył dostęp do amunicji, na co publicznie skarżył się sam Prigożyn. Zarzucał on również władzom wojskowym, że celowo pozwalają na wyniszczanie sił Grupy Wagnera w szturmach i walkach ulicznych w Bachmucie, by oszczędzać regularne wojska. Ukraińska decyzja o niewycofywaniu się z Bachmutu, wbrew oczekiwaniom Prigożyna, doprowadziła do dużych strat w jego siłach i konieczności wykorzystania lepiej przeszkolonych, "elitarnych" sił z szeregów wagnerowców, które teraz również wymagają uzupełnienia. ISW uważa, że taka sytuacja może być na rękę ministerstwu obrony Rosji, bo powoduje wysokie straty w Grupie Wagnera i jednocześnie osłabia pozycje Prigożyna.