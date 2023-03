Niezależne białoruskie media publikują nagranie z drona w trakcie rozpoznania na lotnisku pod Mińskiem

Według BYPOL samolot miał zostać uszkodzony w wyniku ataku, do którego doszło w niedzielę, 26 lutego. Władze temu zaprzeczają .

Według BYPOL uczestnicy planu Pieramoha (zwycięstwo) przez dwa tygodnie prowadzili obserwację samolotu z powietrza, a ich dron podlatywał do samolotu, lądował na radarze i wracał, niezauważony przez obronę powietrzną.

Na opublikowanym nagraniu nie widać ataku na samolot, nie słychać wybuchów. Według Naszej Niwy do rozpoznania wykorzystywany był cywilny chiński dron DJI FPV.

Samolot miał ulec poważnym uszkodzeniom

W czwartek telewizja państwowa opublikowała nagrania startującego samolotu, a władze podały, że maszyna dokonała "oblotu granic". Podkreślano, że samolot jest cały i pełni "dyżur bojowy". Z kolei niezależny projekt monitoringowy Biełaruski Hajun utrzymywał, że samolot wyleciał do Rosji , gdzie prawdopodobnie ma zostać poddany remontowi.

Analitycy wojskowi zaznaczali dotąd, że jest możliwe, że samolot został uszkodzony, ale nie ma na to wyczerpujących dowodów, materiałów wizualnych, które by to potwierdzały.