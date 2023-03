Analitycy przewidują "ograniczony taktyczny odwrót" części ukraińskich wojsk w Bachmucie

Wojska ukraińskie w Bachmucie przeprowadzają zapewne ograniczony taktyczny odwrót - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Dodaje jednocześnie, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by ocenić ich zamiary dotyczące całkowitego wycofania się z miasta. Wcześniej w rozmowie z CNN zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej Wołodymyr Nazarenko powiedział, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu.

"Siły ukraińskie mogą się wycofywać z pozycji na wschodnim brzegu rzeki Bachmutka", przepływającej przez Bachmut - pisze w poniedziałek, w najnowszym sprawozdaniu Instytut Badań nad Wojną (Institute for the Study of War). Cytuje ukraińskiego żołnierza, który powiedział wcześniej dziennikarzom, że wojska rosyjskie nie przekroczyły rzeki. Rosyjscy blogerzy wojenni z kolei twierdzą, że oddziały najemniczej Grupy Wagnera zepchnęły ukraińskie pozycje obronne do centralnej części tego ważnego miasta.

Zdaniem analityków ISW obecnie nie jest jasne, czy Ukraińcy zamierzają utrzymywać pozycje na zachodnim brzegu Bachmutki, na którym położone jest centrum Bachmutu.

"Jest mało prawdopodobne, by wszystkie siły ukraińskie wycofały się z Bachmutu jednocześnie. Mogą one przeprowadzać stopniowe wycofywanie się w walce, tak by wyczerpać siły rosyjskie metodą ciągłych walk ulicznych" - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Jak zauważają amerykańscy analitycy, walki uliczne zwykle są korzystniejsze dla obrońców, tak więc mogłyby "pozwolić siłom ukraińskim na zadanie wysokich strat nacierającym jednostkom rosyjskim".

"Zdegradowanie wyczerpanych sił rosyjskich"

Zdaniem ekspertów ISW Rosjanie musieliby się przedrzeć na zachodni brzeg Bachmutki i fakt ten, w połączeniu z warunkami miejskimi może być korzystny dla ukraińskich obrońców, jeśli tylko będą oni w stanie utrzymać trasę z miejscowości Chromowe, na północno-zachodnich przedmieściach Bachmutu, do szosy T0504 (Bachmut-Kostiantyniwka) - twierdzą analitycy waszyngtońskiego ośrodka.

Analitycy oceniają, że zmuszenie wojsk rosyjskich do przedzierania się przez miejski obszar w centrum Bachmutu może "jeszcze silniej zdegradować już wyczerpane mieszane siły rosyjskie". Sytuacja byłaby podobna do tej, kiedy Ukraińcy wycofując się w walce z linii Siewierodonieck-Lisiczańsk w obwodzie ługańskim poważnie osłabili wojska rosyjskie. Tamte walki - przypomina think tank - były końcem ofensywy rosyjskiej w Donbasie latem 2022 roku.

Utrzymanie kontroli nad drogą

Wcześniej w rozmowie z CNN zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej Wołodymyr Nazarenko powiedział, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu.

- Siły zbrojne Ukrainy utrzymują kontrolę nad drogą Bachmut-Kostantynówka, jest ona dość stabilna. Sytuacja wokół Bachmutu i okolic jest bardzo podobna do piekła, podobnie jak na całym froncie wschodnim - stwierdził Nazarenko.

Trasa Bachmut-Kostantynówka jest ważna dla zaopatrzenia miasta.

"Wróg szuka słabych punktów"

Oficer podkreślił, że po stronie ukraińskiej nie doszło do "zmian taktycznych". - Wróg szuka słabych punktów, stara się odwrócić uwagę naszych sił, łączy różne metody i taktyki. Ale poniosą porażkę - powiedział Nazarenko, odrzucając jednocześnie założenie, że Ukraińcy mogą opuścić miasto.

- Nie ma żadnej dywersji. Wręcz przeciwnie, przybywają nowe rezerwy, aby utrzymać obronę. Cały obszar działań wojennych jest pod chaotycznym ostrzałem, ale są połączenia z miastem, są trasy, które nie są zablokowane - powiedział zastępca dowódcy Gwardii Narodowej.

W sobotę Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że siły ukraińskie broniące Bachmutu nadal są w mieście i utrzymują obronę.

Rosyjskie oddziały próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą.

