Sytuacja w Bachmucie. Doniesienia z frontu i najnowszy raport ISW

"Nie dostrzegamy żadnych oznak, by wojska rosyjskie miały dobrze wyposażone i przygotowane siły rezerwowe do przesunięcia się poza Bachmut. Większość zauważonych oddziałów rosyjskich w Donbasie jest już zaangażowanych w operacje ofensywne, w tym jednostki powietrznodesantowe, które przyłączyły się w styczniu 2023 roku do rosyjskiej ofensywy na Bachmut" - piszą w najnowszym raporcie, w czwartek, analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War).