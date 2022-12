Kanclerz Niemiec Olaf Scholz: panie Putin, niech pan zakończy tę wojnę!

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie udzielonym gazecie "Sueddeutsche Zeitung" zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina, by ten zakończył rosyjską inwazję na Ukrainę. "Putin, niech pan zakończy tę wojnę!" - powiedział niemiecki przywódca.

"Naszym celem jest, aby Rosja zakończyła swoją agresywną wojnę, a Ukraina obroniła swoją integralność" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie udzielonym gazecie "Sueddeutsche Zeitung". Aby to osiągnąć, "trzeba rozmawiać", czy to "przez telefon, łącze wideo czy przy długim stole", to dopiero się okaże - dodał.