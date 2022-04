Amerykański ośrodek ISW: bitwa o Słowiańsk będzie kluczowym momentem wojny na Ukrainie

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) kluczowym momentem wojny w Ukrainie będzie bitwa o Słowiańsk w obwodzie donieckim, do zdobycia którego dążą rosyjskie wojska. Zdaniem analityków opanowanie tego miasta stworzy Rosjanom możliwość otoczenia ukraińskich sił w Donbasie.

"Jeżeli wojska najeźdźcy nacierające z Iziumu (miasta w obwodzie charkowskim, zdobytego przez rosyjskie wojska 1 kwietnia - red.) opanują położony 50 km dalej na południowy wschód Słowiańsk, będą mogły próbować połączyć się z siłami walczącymi w Rubiżnem w obwodzie ługańskim lub posuwać się w kierunku Gorłówki i Doniecka" - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War - ISW).