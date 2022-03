Ambasador Ukrainy przy ONZ: Rosjanie wkroczyli na ukraińską ziemię, by pozbawić ją prawa do istnienia

Ambasador Ukrainy przy ONZ: celem Rosji nie jest tylko i wyłącznie okupacja

Jego zdaniem "Rosjanie wkroczyli na ukraińską ziemię, by pozbawić Ukrainę prawa do istnienia, by rozwiązać kwestię ukraińską". - Oni przyszli na ukraińską ziemię (...) by pozbawić Ukrainę prawa do istnienia. Przyszli, by rozwiązać kwestię ukraińską, jak ujęli to niektórzy propagandyści - mówił Kysłycia.