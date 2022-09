"Potencjał Rosji nie wzrośnie". Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO chwali Ukraińców i obiecuje dalszą pomoc

Prezydent Andrzej Duda w sobotę na łamach peruwiańskiego dziennika "El Comercio" wyraził opinię, że niezależność krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej zawsze była solą w oku rosyjskich imperialistów.



W tekście opublikowanym w 83. rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę Duda wyjaśnił, że przejawem dążeń Moskwy do odbudowy sowieckiego imperium była w ostatnich latach m.in. napaść Rosji na Gruzję w 2008 r., tłumienie ruchów wolnościowych na Białorusi oraz na Ukrainie oraz działania zbrojne prowadzone przeciwko tej ostatniej od roku 2014.



"Rosja zawsze chce władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią. Ale wolna Polska, wolna Ukraina i wszystkie inne niepodległe państwa naszego regionu nigdy się na to nie zgodzą. Dla naszych narodów to kwestia życia i śmierci, zachowania tożsamości i przetrwania. To kwestia naszej przyszłości, bezpieczeństwa i pomyślności" - podsumował polski prezydent.