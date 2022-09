Eksperci ISW: siły ukraińskie uderzyły w rosyjską kwaterę główną w Chersoniu

czytaj dalej

O słowach Władimira Putina w sprawie ukraińskiej kontrofensywy w "Faktach po Faktach" wypowiadali się Krystyna Kurczab-Redlich, wieloletnia korespondentka w Rosji oraz generał Stanisław Koziej, były szef BBN. - Putin robi dobrą minę do złej gry w stosunku do sukcesów ukraińskich. Z drugiej strony potwierdza dalszy ciąg swojej dotychczasowej eskalacyjnej strategii - zauważył generał Koziej. Zdaniem Kurczab-Redlich rosyjski prezydent "cały czas odrzuca jakiekolwiek wątpliwości co do jego racji".