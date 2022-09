Sekretarz stanu USA: Ukraina poczyniła w kontrofensywie znaczne postępy

Przebywający w Meksyku sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że siły ukraińskie dokonały "znaczącego postępu" w kontrofensywie przeciwko rosyjskim wojskom.

- To, co zrobili, jest bardzo metodycznie zaplanowane i oczywiście skorzystali ze znacznego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów, jeśli chodzi o zapewnienie, że Ukraina posiada sprzęt, którego potrzebuje do przeprowadzenia tej kontrofensywy - powiedział główny dyplomata USA cytowany przez agencję Reutera.