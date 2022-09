Prezydent Zełenski do ukraińskich żołnierzy: świat jest wami zachwycony, wróg panikuje

W wystąpieniu wideo po 200 dniach wojny prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat podziwia postawę ukraińskiej armii podczas, gdy wróg pogrąża się w panice, informuje Ukrinform.

Dzisiaj wasze działania na północy, południu i wschodzie Ukrainy są widziane i podziwiane przez wszystkich. Świat jest wami zachwycony, wróg panikuje. Ukraina jest z was dumna, wierzy w Was, modli się za Was, czeka na Was.



- Droga do zwycięstwa jest trudna, ale jesteśmy pewni: Wy to zrobicie, dojdziecie do naszej granicy, na wszystkie jej odcinki. Zobaczycie nasze rubieże i plecy wroga. Zobaczycie szczęśliwe oczy rodaków i pięty okupantów - mówił Zełenski.



Podkreślił, że dla Ukraińców ich armia jest zdecydowanie pierwszą armią na świecie.