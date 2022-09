Sytuacja w obwodzie charkowskim. Prezydent Ukrainy o kolejnych wyzwolonych miejscowościach

- Niemcy opowiadają się za szybkim postępem Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej - oświadczył w sobotę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po rozmowach z niemiecką minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock.

Cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, szef ukraińskiej dyplomacji dodał też, że Ukraina wzywa partnerów do ustalenia grafiku dostaw broni i że codziennie na Ukrainę powinna docierać nowa broń i amunicja. - Wiosną apelowałem do moich partnerów: broń, broń, broń... Teraz chciałbym nieco zmienić akcent i powiedzieć, że apel Ukrainy brzmi dzisiaj: harmonogram, harmonogram i harmonogram dostaw broni. Każdego dnia Ukraina musi otrzymywać nową broń i amunicję do niej. To jest klucz do zwycięstwa, a zwycięstwo Ukrainy to koniec wojny, a koniec wojny, to rozwiązanie ogromnej liczby problemów, przed którymi stoi teraz Europa - podkreślił Kułeba.

Podziękował też swojej niemieckiej odpowiedniczce za gotowość do pracy nad tymi zagadnieniami.