Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO: państwa sojuszu powinny przejść do gospodarki wojennej

WOŚP 2023 to nie tylko wspólne granie w Polsce. Na czterech kontynentach działa ponad 80 sztabów. Co robią w czasie 31. Finału Orkiestry? W Madrycie grupa mariachi dała koncert, który porwał do tańca parę w tradycyjnych polskich strojach. W Teksasie nie żałowano zimnych ogni i dobrego humoru, a w Dublinie zatańczono zumbę, która wzmogła tylko gorącą finałową atmosferę. To tylko niektóre z miejsc i atrakcji zaplanowanych przez osoby wspierające Orkiestrę.