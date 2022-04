Roma Ligocka o dzieciach dotkniętych wojną w Ukrainie: mam świadomość, że to ich nie opuści nigdy

Nam, dzieciom ocalałym z Holokaustu, nikt nie podarował ani jednego pluszaka - mówiła w "Faktach po Faktach" artystka Roma Ligocka, która jako dziecko znalazła się w getcie. Nawiązując do trwającej inwazji Rosji na Ukrainę przyznała, że czuje "gniew", iż wojna się powtórzyła.

- Jest taki straszliwy gniew we mnie. Gniew, że to się powtórzyło, a także gniew, że ja przez całe życie musiałam tłumaczyć się z tego, co zrobiła ze mną wojna, z tych wszystkich traum, z tych wszystkich dziwnych zachowań - mówiła. - Z nami nikt nie rozmawiał. Nam, dzieciom ocalałym z Holokaustu, nikt nie podarował ani jednego pluszaka - wspominała.