Pierwsze pary przyleciały na Ukrainę po niemowlęta urodzone przez surogatki

Osoby, które przyleciały do Kijowa z Argentyny, zostaną poddane obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Mimo zamkniętych granic w związku z pandemią COVID-19, Argentyńczycy otrzymali od ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych zezwolenia na przyjazd do tego kraju. - Wychodzimy na spotkanie marzeniu całego naszego życia. To bardzo trudne, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale też bezgranicznie szczęśliwi, że jesteśmy nareszcie tutaj. Dziękujemy ukraińskiemu rządowi, ambasadzie Argentyny i tej niesamowitej kobiecie, która podarowała nam syna. Wygląda identycznie jak jego tata - powiedziała Andrea Montero, która przyleciała do Kijowa odebrać dziecko. Jej wypowiedź cytuje ukraińska redakcja Radia Swoboda.