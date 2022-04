Imię, nazwisko, numery telefonów na plecach dziecka. Wołodymyr Zełenski: wiecie, dlaczego matki to robią?

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do członków rodzin zapisane na ciałach dzieci - tak ukraińscy rodzice próbują zadbać o własne dzieci, gdyby sami zginęli - mówił we wtorek przed parlamentem Hiszpanii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W mediach społecznościowych jedna z mam opublikowała zdjęcie swojej córki z wypisanymi długopisem na ciele informacjami. Jak powiedziała - zrobiła to pierwszego dnia wojny. Chciała, żeby w razie jej śmierci, kiedyś córka dowiedziała się, kim jest i kim byli jej rodzice.