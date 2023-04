Rok temu zatonął krążownik Moskwa. Zełenski przypomina o "znamiennym dniu"

"To, że Ukraina wytrzymała, to, że Ukraina może walczyć i wyzwalać swoją ziemię, to, że Ukraina jest pewna swojej przyszłości, w znacznej mierze opiera się na naszej pewności co do umiejętności i talentów, rozumu i strategicznego myślenia tych, którzy efektywnie pracują w ukraińskim kompleksie obronno-przemysłowym i mogą go rozwijać" - napisał na Telegramie ukraiński prezydent.