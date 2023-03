To miejsce stało się symbolem okrucieństw okupacji rosyjskiej. Zełenski: na ulicach Buczy świat zobaczył zło

9 tysięcy zbrodni wojennych

"W ciągu 33 dni okupacji w rejonie (powiecie) buczańskim dokonano ponad 9000 zbrodni wojennych. To ponad 270 zbrodni dziennie. Zabitych zostało ponad 1400 mieszkańców, wielu z nich zakatowano. Wśród zabitych jest 37 dzieci. Kolejnych 52 dzieci zostało rannych” – oznajmił Kostin.

Prokurator przekazał, że około stu rosyjskich wojskowych zostało poinformowanych o statusie podejrzanego. Do sądu skierowano już akty oskarżenia wobec 35 osób. Wśród nich jest rosyjski generał, który dowodził Centralnym Okręgiem Wojskowym Rosji i "bezpośrednio kierował okupacją obwodów sumskiego, kijowskiego i czernihowskiego".

Apele o ukaranie sprawców zbrodni

- To, co wydarzyło się rok temu w Buczy, nie było odosobnionym epizodem. Te egzekucje z zimną krwią były częścią większego planu. Kremlowskiego planu eliminacji Ukraińców. Ich tożsamości narodowej. Zbrodniarze wojenni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w opublikowanym nagraniu wideo.