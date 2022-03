"Prawdziwy koszmar" w podkijowskim mieście. Reporter "Superwizjera" wziął udział w ewakuacji Irpienia

Michał Przedlacki w swoim reportażu "Ucieczka z Irpienia" pokazał jeden z symboli agresji Putina na Ukrainę - zburzony most w podkijowskim Irpieniu, który dla kobiet, dzieci i starców był jedyną drogą ucieczki przed bombami. Razem z 23-letnim kierowcą-wolontariuszem reporter wziął udział w akcji ewakuacyjnej mieszkańców tego miasta i rozmawiał z ofiarami rosyjskiej inwazji.

Reporter "Superwizjera" wyjechał z Kijowa w kierunku miasteczek, od samego początku inwazji atakowanych przez Rosjan - to Hostomel, Bucza i Irpień. Na drodze do Irpienia spotykał kolumnę autobusów miejskich, prawdopodobnie przeznaczonych do ewakuacji mieszkańców.

Ale do centrum Irpienia nie było już wjazdu. Autobusy zatrzymały się w Romanowce, na granicy miasta. Reporter spotkał wśród cywilów oddział cofający się z pierwszej linii frontu. - Już tam są, jest ich bardzo dużo, dosyłają dużo sprzętu. Nasza artyleria nie może atakować, bo są tam cywilne budynki. Mieszkańcy nie mają schronu, siedzą w hangarze. W każdej chwili może tam spaść pocisk i ich już nie będzie. Jest tam 20 kobiet. Irpień niedługo padnie. Ludzie, proszę, zamknijcie niebo. Tam umierają ludzie. Zaczynają się kłócić o kawałek chleba, nie mają co jeść. Nie dają nam nawet dowieźć im jedzenia - powiedział jeden z żołnierzy.

Dziennikarz ruszył w stronę miasta, w okolicy słychać było eksplozje, nad miastem unosił się dym z płonących wieżowców. Ciągle mijał uciekających ludzi - głównie kobiety z dziećmi, ludzi starszych i schorowanych.

Płonący budynek w okolicy Irpienia "Superwizjer" TVN

23-latek ewakuował mieszkańców Irpienia

Żeby zablokować marsz rosyjskich kolumn pancernych, Ukraińcy wysadzili most na trasie łączącej Irpień z Kijowem. Stał się on pełną pułapek, trudną do pokonania, niebezpieczną przeprawa. Uciekających z miasta osłaniali żołnierze - przygotowani, aby w każdej chwili odeprzeć rosyjskie pojazdy pancerne.

Zburzony most w Irpieniu "Superwizjer" TVN

Reporter zauważył nadjeżdżający od strony Irpienia bus. Kierowca - młody, krótko ostrzyżony mężczyzna - pomógł wysiąść kobietom i dzieciom i oznajmił, że zawraca do miasta po kolejnych uchodźców. Dziennikarz pojechał razem z nim.

- Nazywam się Sania, pseudonim Bus, mam 23 lata. Służyłem w ukraińskiej armii. Teraz ewakuuję ludzi z Irpienia, Buczy, Hostomla. Krótko mówiąc - zewsząd, gdzie mogę wjechać. Widziałeś tych, co wysadziłem? Dzieci i babcię. Kiedy po nich przyjechałem, 30 metrów ode mnie spadły dwa pociski. Słyszałeś o ukraińskich kozakach charakternikach? Kule się takich nie imają. Nawet GRAD-y - mówił młody kierowca.

23-letni Sania ewakuował mieszkańców Irpienia "Superwizjer" TVN

Kiedy dotarł do miejsca, gdzie na ewakuację czekała grupa mieszkańców, zaczął nerwowo trąbić. Spieszył się, bo ewakuacja musiała przebiegać sprawnie. W każdej chwili mogły spaść rakiety.

"Jesteśmy pod ostrzałem"

Mimo trwających od kilku dni rosyjskich ataków, na ulicach Irpienia ludzie wciąż czekali na ewakuację. Przed miejską polikliniką reporter spotkał grupę z dziećmi. - Jesteśmy pod ostrzałem, dzieci są przestraszone, wszyscy jesteśmy przestraszeni. Nie mamy pomysłu - mówił jeden z mężczyzn, trzymając na rękach kilkuletniego chłopca.

Naokoło wciąż słychać były eksplozje. Uchodźcy byli wyczerpani i przestraszeni. Wielu z nich nie radziło sobie ze stresem. Niektórzy nie byli w stanie iść o własnych siłach.

Reporter razem z Sanią pojechali po kolejne osoby. Kierowca był świadom ryzyka. - Wczoraj wywiozłem ponad 150 osób. Byliśmy pod ostrzałem, długo to trwało - mówił. - Nie boisz się śmierci? - spytał reporter. Sania odpowiedział śmiechem. - Przecież ci mówiłem, że jestem zaczarowany. Kozak charakternik - odparł.

Do busa Sani wsiadła kobieta z kilkuletnią córką. Dziecko nie do końca rozumie, co się dzieje i przytula swoją ulubioną zabawkę, kolorowego jednorożca. - Mam bardzo dużo zabawek. Zapomnieliśmy tylko tych od babci z domu. Wyobraża pan sobie? Nie mogę się doczekać, aż wrócimy do domu - powiedziała dziewczynka.

Dziewczynka z pluszowym jednorożcem w dłoniach "Superwizjer" TVN

Sania miał zabrać z osiedla domów jednorodzinnych starszą kobietę. Odprowadził ją syn - żołnierz, który na chwilę przyjechał z linii frontu.

Matka i córka jechały samochodem. Ostrzelał je rosyjski czołg

Rosjanie nie przestawali ostrzeliwać miasta pełnego cywilów. Pociski spadały na domy, parki i ulice. Jedna z rakiet trafiła w uciekającą z miasta rodzinę. Zginęła matka z dziećmi oraz wolontariusz. Ten barbarzyński atak wstrząsnął mieszkańcami.

Tymczasem do zniszczonego mostu dotarli ratownicy z ofiarami ostrzału. To matka i córka. Samochód, którym jechały, został ostrzelany przez rosyjski czołg. Były w ciężkim stanie, musiały jak najszybciej trafić na intensywną terapię do szpitala w Kijowie. Reporter pojechał za karetką. W holu szpitala trwała dramatyczna walka o ich życie. Reanimacja zakończyła się powodzeniem. Obie kobiety udało się uratować.

Ranna kobieta na noszach "Superwizjer" TVN

"Prawdziwy koszmar, leżały tam ciała, ranni cywile"

Autobusy, które zabierają uchodźców sprzed zawalonego mostu w Irpieniu docierają do punktu przesiadkowego na przedmieściach Kijowa. Można tu dostać wodę, coś do jedzenia, oraz skorzystać z pomocy wolontariuszy. To także moment, kiedy można chwilę odpocząć przed dalszą ucieczką. Napięcie ustępuje miejsca emocjom, obrazy wojny powracają.

- To prawdziwy koszmar. Szliśmy między czołgami, miedzy żołnierzami. To było straszne. Leżały tam ciała, ranni ludzie. Cywile - mówiła zalana łzami nastolatka.

Do punktu przesiadkowego co chwilę podjeżdżały karetki z rannymi. To często ofiary celowego ostrzału cywilnych samochodów przez rosyjskich żołnierzy. - Ostrzelali mój samochód. Jechałem sam, Rosjanin był sam, z jakiegoś powodu strzelił do cywilnego samochodu - relacjonował jeden z rannych.

Chociaż punkt ten znajduje się kilkanaście kilometrów od linii frontu i nie słychać huku artylerii, wokół krąży dużo policji i żołnierzy z długą bronią. Wyłapywali dywersantów, którzy z tłumem uchodźców chcieli przedostać się do miasta. Widok żołnierzy z wycelowanymi karabinami nikogo już tam nie dziwił.

Autor:Michał Przedlacki, ads/pm

Źródło: "Superwizjer" TVN