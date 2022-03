Reporter TVN24 ewakuował się z Kijowa. "W mniejszych miejscowościach sytuacja jest najgorsza"

Reporter TVN24 Wojciech Bojanowski po ewakuacji z Kijowa opisywał w sobotę rano sytuację miast wokół ukraińskiej stolicy. - Na północy sytuacja jest najgorsza. Wiemy, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, z dobytkiem pod pachą, te miejscowości opuszcza - mówił.

Korespondent TVN24 Wojciech Bojanowski, który do tej pory - razem ze swoim operatorem - relacjonował wydarzenia z Kijowa, który Rosjanie starają się okrążyć, bezpiecznie ewakuował się ze stolicy Ukrainy. W sobotę rano ostatnie wydarzenia relacjonował z Białej Cerkwi, miasta w obwodzie kijowskim, znajdującego się w odległości nieco ponad 80 kilometrów na południe od centrum Kijowa.

- Długo zastanawialiśmy się, czy to zrobić i w jaki sposób - mówił o decyzji w sprawie wyjazdu z Kijowa. - Wydaje mi się, że to ważna informacja dla tych, którzy są w Kijowie albo mają tam znajomych: to jest cały czas możliwe. Droga, która prowadzi na południe jest cały czas przejezdna, są check-pointy (posterunki - red.), cała droga na południe jest pod kontrolą ukraińską - dodał.