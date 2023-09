Prezydent Finlandii: Rosja jest okopana na swoich pozycjach, wojna będzie trwała

Pentagon ogłosił kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative.

W skład nowego pakietu wchodzi m.in. sprzęt do integracji systemów obrony powietrznej Ukrainy, dodatkowa amunicja do systemów HIMARS, amunicja artyleryjska kalibru 105 mm, sprzęt do rozminowywania, a także sprzęt do walki radioelektronicznej, stosowany m.in. do zwalczania i zakłócania dronów.

Ogłoszona w czwartek partia broni jest drugą w ciągu zaledwie dwóch dni.