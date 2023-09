Eksperci ISW: ukraińskie pojazdy opancerzone operują poza ostatnią linią rosyjskiej obrony 

Prezydent Andrzej Duda Prezydent w czwartkowej rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną odniósł się do stosunków polsko-ukraińskich i do słów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który wytknął na forum ONZ to, "jak niektórzy z naszych przyjaciół w Europie grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec". - Wydaje się, że grają na siebie, a w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy - powiedział.



"Nie wymienił Polski, ale oczywiście sugestia była i wszyscy ją zrozumieliśmy. Przykro mi się zrobiło w tym momencie, bo uważałem, że to jest niesprawiedliwe, to, co mówi. Natomiast im więcej czasu mija, też te emocje u mnie opadają, bo przecież mam je tak samo jak każdy człowiek"

Zapytany, czy był zdenerwowany po słowach Zełenskiego, odparł: - Może zdenerwowany to za duże słowo. Byłem rozgoryczony, raczej bym to tak powiedział. Prezydent podkreślił, że "to jest spór, który dotyczy pewnego niewielkiego wycinka naszych relacji". - Nie dopuśćmy do tego, żeby on rzutował na całość, bo nie ma ku temu żadnego uzasadnienia, a tylko inni na tym skorzystają - dodał.