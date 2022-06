Władze: są szanse na szybkie uwolnienie Siewierodoniecka z rąk okupantów

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 99. dzień. Szef ługańskiej administracji obwodowej Serhij Hajdaj napisał na Twitterze, że atakowany przez Rosjan "Siewierodonieck się trzyma i są szanse na szybkie uwolnienie go z rąk okupantów". Przekazał, że ukraińska armia odnosi sukcesy podczas przeprowadzania lokalnych operacji, odzyskuje niektóre ulice miasta, bierze jeńców "i dysponuje wszystkim, co potrzebne, by wyprzeć Rosjan". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.