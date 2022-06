Minister obrony Ukrainy: nasi żołnierze szkolą się na Zachodzie

- Rosja nie posiada prawa do pozostania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To jest jedyny logiczny sposób na to, by Karta Narodów Zjednoczonych mogła działać - przekonywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa dotyczącego rosyjskich ataków na ukraińskich cywilów. Dodał, że jest to konieczne, by "pozbawić rosyjską delegację szansy manipulowania ONZ".

Wezwał też do ustanowienia międzynarodowego trybunału ds. zbrodni wojennych na Ukrainie, zaznaczając, że trybunał sądzący zbrodnie w Rwandzie został powołany już 6 miesięcy po rozpoczęciu ludobójstwa.