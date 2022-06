Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się we wtorek rosyjskimi atakami na cele cywilne

Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - napisali w poniedziałek wieczorem we wspólnym oświadczeniu przywódcy państw grupy G7 w związku z rosyjskim atakiem na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie.



"Jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą w opłakiwaniu niewinnych ofiar tego brutalnego ataku" – napisano we wspólnym oświadczeniu, opublikowanym na Twitterze przez rzecznika niemieckiego rządu.