Daily Beast: rosyjski wywiad koncentruje się na osłabianiu społecznego poparcia dla pomocy Ukrainie

- Dzisiaj, 22 czerwca, jest Dzień Żałoby i Pamięci Ofiar Wojny. Tej wojny, która miała pozostać na zawsze w historii XX wieku i nigdy się nie powtórzyć. Ale to się powtarza. Dziś często ludzie mówią, że Rosja 24 lutego zrobiła to samo, co naziści 22 czerwca. Wiele o tym powiedziano. I chcę tylko przypomnieć jedną rzecz. Potem minęło 1418 dni od dnia najazdu do pokonania agresora. Musimy wyzwolić naszą ziemię i zwyciężyć –powiedział Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo w środę pod koniec 119 dnia wojny, informuje Ukrinform.