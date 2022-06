Władze: Charków nadal ostrzeliwany

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że odpierając rosyjską agresję chodzi także o to, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na cierpienia Ukraińców i zmobilizować ją do dalszej pomocy.

- Im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej będzie konkurować o uwagę setek milionów ludzi w różnych krajach - ocenił Zełenski. - Będę jednak robił wszystko, by zainteresowanie Ukrainą nie osłabło - zapewnił.