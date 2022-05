Wołodymyr Zełenski: Donbas został całkowicie zniszczony

O 50 procent więcej osób zostanie przeszkolonych do pracy w straży granicznej. Nowi funkcjonariusze zostaną skierowani głównie na granicę z Rosją oraz do straży przybrzeżnej. Obecnie rocznie kursy kończy ok. 60-70 osób. Od nowego roku kursantów będzie ok. 120. - To znacząco więcej – przyznała w czwartek szefowa MSW Krista Mikkonen. Obecnie straż graniczna zatrudnia ok. 3 tys. osób.