Wiceminister: Rosjanie zajmują mieszkania Ukraińców w Chersoniu

Dziennik "Le Monde" pisze, że: "deklaracje Macrona wzywające do 'nieponiżania' Rosji, jego naleganie na dialog z Władimirem Putinem" oraz "spóźniony przyjazd" do Kijowa wzbudziły wśród ukraińskiej ludności mieszane uczucia, w tym "niepokój i gniew".



Francuski dziennik podkreśla, że ukraińscy dowódcy używają między sobą słowa "macronować". "To wyrażenie rozprzestrzeniło się lotem błyskawicy pomiędzy żołnierzami, którzy używają go za każdym razem, gdy ktoś mówi coś, żeby nic nie powiedzieć" – przypomina gazeta.