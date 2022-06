Wołodymyr Zełenski: świat demokratyczny musi przyznać, że pieniądze przeznaczane na rosyjskie surowce, są pieniędzmi wydawanymi na niszczenie demokracji

Rosjanie używają gruzińskiego systemu finansowego do obchodzenia sankcji - powiedział w Waszyngtonie szef frakcji parlamentarnej partii rządzącej na Ukrainie Dawyd Arachamija. Apelował też o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

- Oni na dużą skalę używają teraz gruzińskich banków, gruzińskiego systemu finansowego, gruzińskich spółek itd. Jeśli jesteś objętym sankcjami Rosjaninem, wchodzisz w internet, otwierasz gruzińską spółkę, otwierasz konto w banku i zaczynasz działać - powiedział Arachamija podczas dyskusji w think tanku German Marshall Fund w Waszyngtonie. Polityk wezwał administrację Bidena do działania, by ukrócić ten proceder.