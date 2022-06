Brytyjski resort obrony o "jednym z najważniejszych czynników decydujących o przebiegu wojny"

W poniedziałek po południu odbędzie się zdalna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - dowiedziała się PAP w Kancelarii Prezydenta. Tematem rozmowy mają być ubiegłotygodniowe wizyty zagraniczne polskiego prezydenta.

W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda odwiedził Portugalię, Włochy i Rumunię. W Portugalii i we Włoszech prezydent Duda rozmawiał z przywódcami tych krajów - Marcelo Rebelo de Sousą oraz Sergio Mattarellą. Andrzej Duda przekonywał do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.