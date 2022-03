Sytuacja w Ukrainie. Mateusz Lachowski z "pierwszej pozycji wojsk ukraińskich": przywiozłem bardzo dobrą wiadomość

Sztab wojsk ukraińskich oficjalnie potwierdził informację, że na zachód od Kijowa, w okolicach miejscowości Bucza, Irpień i Hostomel, Rosjanie zostali odcięci od północnego zgrupowania wojsk i otoczeni - powiedział na antenie TVN24 wolontariusz i dokumentalista Mateusz Lachowski. Podkreślał, że to "bardzo dobra wiadomość", którą - po przybyciu do okopów - przekazał ukraińskim żołnierzom.

Wolontariusz i dokumentalista Mateusz Lachowski relacjonował w TVN24 sytuację w - atakowanej przez Rosję - Ukrainie . Przekazał, że jest obecnie "na pierwszej pozycji wojsk ukraińskich". Wyjaśniał, że stanął przed kamerą tak, by pozycji tych nie było widać. - Jestem na wschód od Kijowa , w okolicach miejscowości Browary - uściślił.

Lachowski: przywiozłem do okopów bardzo dobrą wiadomość

- Przywiozłem do okopów bardzo dobrą wiadomość - mówił dalej Lachowski. Jak mówił, "sztab wojsk ukraińskich oficjalnie potwierdził informację, że na zachód od Kijowa, w okolicach miejscowości Bucza, Irpień i Hostomel, Rosjanie zostali odcięci od północnego zgrupowania wojsk i otoczeni".

- Jeżeli to przez najbliższe dni nie ulegnie zmianie, to będzie największe zwycięstwo Ukraińców w trakcie tej wojny i największa porażka Rosjan - wskazywał. - Tam bardzo dużo żołnierzy zostało wziętych w okrążenie, z tego, co mi wiadomo. O te miejscowości trwały walki od samego początku wojny - dodał wolontariusz.