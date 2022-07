W Donbasie wciąż najtrudniej, choć jest "pozytywny aspekt". "To duży sukces Ukraińców"

- Zniszczonych rosyjskich celów jest tu wiele, to może stanowić bardzo duży problem dla Rosjan, bo jeżeli będą w końcu chcieli przeprowadzić ofensywę, do której się przygotowują, to będą mieli o wiele bardziej rozciągnięte linie zaopatrzeniowe. Przez to, że Ukraińcy mają HIMARSY i przez to, że ostrzeliwują bazy, to Rosjanie muszą przesunąć te bazy o wiele dalej od linii frontu. To będzie im utrudniało przeprowadzenie ofensywy. Wiemy już, że zaczynają mieć problemy z amunicją, więc to duży sukces Ukraińców i to też pozytywny aspekt tego, co się dzieje w Donbasie - komentował.