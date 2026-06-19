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Świat

Szef MSZ Ukrainy reaguje na decyzję Nawrockiego

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Andrij Sybiha
Nawrocki: podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu
Źródło wideo: x.com/@prezydentpl
Źródło zdj. gł.: PAP/Victor Kovalchuk
Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa - przekazał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Poinformował, że sam zwróci odznaczenie, które otrzymał w 2022 roku. Kancelaria Zełenskiego odmówiła komentarza.

"Żałujemy, że w Warszawie zwyciężyły emocje i skłoniły polskich polityków do podjęcia nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków skierowanych nie tyle przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, co przede wszystkim przeciwko państwu ukraińskiemu" - napisał Sybiha w mediach społecznościowych.

Poinformował też, że w obliczu decyzji Nawrockiego zwróci Polsce Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który został mu przyznany w październiku 2022 roku.

Andrij Sybiha
Andrij Sybiha
Źródło zdjęcia: PAP/Victor Kovalchuk

Szef MSZ Ukrainy o decyzji Nawrockiego w sprawie Orderu Orła Białego Zełenskiego

"Nie chodzi o odznaczenia, lecz o stosunek. Zawsze opowiadaliśmy się za podejściem opartym na wzajemnym szacunku - nawet gdy chodzi o trudne i problematyczne kwestie. Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji także wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy. Jak to mówi się po angielsku: 'zgadzamy się, że się nie zgadzamy'" - oświadczył szef dyplomacji.

"Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu" - podkreślił Sybiha.

Sybiha przekazał, że przez ostatnie półtora roku Ukraina pracowała nad rozstrzygnięciem historycznych sporów, odblokowaniem prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych czy ponownych pochówków. "W tym kontekście obecne zaostrzenie sytuacji jest szkodliwe i niepotrzebne ani dla nas, ani dla Polaków" - napisał.

"Żałujemy, że zamiast szukać rozwiązań, strona polska postanowiła eskalować to zaostrzenie do niedopuszczalnego i nieadekwatnego poziomu" - przekazał Sybiha. "Żaden prezydent innego kraju nie będzie nam dyktował naszej historii" - zastrzegł szef ukraińskiej dyplomacji.

"Mamy nadzieję, że z czasem zwycięży trzeźwy rozsądek i nasi polscy przyjaciele powrócą do dialogu opartego na równych prawach, który odpowiada sojuszniczym stosunkom między naszymi krajami w kontekście przeciwstawiania się wspólnemu wrogowi w Moskwie" - podsumował.

Kancelaria prezydenta Zełenskiego odmówiła komentarza w sprawie decyzji Nawrockiego.

Decyzja Nawrockiego w sprawie orderu Zełenskiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest to pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Nadaje on ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Może to zrobić w przypadku stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia". Decyzja prezydenta o odebraniu orderu zgodnie z konstytucją wymaga kontrasygnaty premiera.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaKarol NawrockiWołodymyr Zełenski
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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