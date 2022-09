"Sytuacja jest nie do zaakceptowania". Raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

czytaj dalej

Boris Johnson złożył na ręce królowej Elżbiety II rezygnację ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. - Wypełniłem swoją rolę i teraz łagodnie wejdę do atmosfery i wyląduję w jakimś zapomnianym zakątku Pacyfiku. Tak jak Cyncynat jestem gotowy i wracam do swojej wilii, do swojego pługa - oświadczył w swoim ostatnim przemówieniu, które wcześniej we wtorek wygłosił na Downing Street.