Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pojadą z misją do Czarnobyla

W Czarnobylu rozpocznie się misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Początek misji zaplanowano na przyszły tydzień - poinformował w piątek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. Podkreślił, że doszło do uzgodnienia ram - oddzielnie ze stroną ukraińską i rosyjską - dotyczących bezpieczeństwa nuklearnego w Ukrainie. Przekazał, że promieniowanie wokół czarnobylskiej elektrowni "utrzymuje się na normalnym poziomie".

- Uzgodniliśmy ramy dotyczące bezpieczeństwa nuklearnego w Ukrainie, do porozumienia doszło oddzielnie ze stroną ukraińską i rosyjską - powiedział dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi na konferencji prasowej w Wiedniu. Dodał, że dalsze szczegóły działania misji MAEA w Czarnobylu, która ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu, będą uzgadniane z władzami ukraińskimi.

Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Forum

Czarnobyl, Ukraina, rosyjscy żołnierze na terenie elektrowni w Czarnobylu (23.03.2022) Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Forum

Grossi: poziom radiacji na normalnym poziomie

Uzupełnił, że opuszczenie Czarnobyla przez siły rosyjskie było "niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku", a personel MAEA musi poruszać się po bezpiecznym terenie, na którym doszło do deeskalacji działań wojennych. Grossi przekazał również, że radiacja wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu "generalnie utrzymuje się na normalnym poziomie". Dodał, że mogło dojść do wzrostu radiacji, ale było to związane z pyłem wzniesionym przez opuszczające ten teren rosyjskie pojazdy wojskowe.