Radna Irpienia: staram się ogarnąć, ale czasem nie daję rady

Uśmiechamy się, żyjemy dalej, staramy się nawet obchodzić urodziny dzieci, ale kiedy wiesz, że tutaj mieszkał znajomy, którego już nie ma, to nie możesz żyć, jakby nic się nie działo - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 Nataliia Izdebska, radna ukraińskiego Irpienia. - Jest trudno, ale przetrwamy - dodała.

Radna Irpienia: jest trudno, ale przetrwamy

Gościem sobotniego wydania "Jeden na jeden" była radna Irpienia Nataliia Izdebska, założycielka Fundacji TeofiPolskie Serce. Pytana o to, czy pozwala sobie na łzy, odparła: - Staram się ogarnąć, ale czasem nie daję sobie rady.

Jak dodała, "często to bywa w nocy", kiedy się budzi i czyta najnowsze doniesienia związane z wojną w Ukrainie .

- Uśmiechamy się, żyjemy dalej, staramy się nawet obchodzić urodziny dzieci, ale kiedy wiesz, że tutaj mieszkał znajomy, którego już nie ma, albo że kolega z klasy potrzebuje pieniędzy, bo stanął na minę, stracił nogi, to nie możesz po prostu żyć, jakby nic się nie stało - powiedziała, dopytywana o to, jak funkcjonują ludzie w Irpieniu.

"Staramy się żyć jak wcześniej"

Dopytywana o to, jak wygląda dziś życie w Irpieniu, rozmówczyni TVN24 zaznaczyła, że "wciąż jeszcze trudno i dużo ludzi, którzy stracili domy, mieszkają w czasowych" lokalach. - Staramy się odbudować, poszukujemy po całym świecie pieniędzy, żeby odbudować szkoły, przedszkola - mówiła.

- Pracują sklepy, biznes stara się wstać na nogi, jakieś kawiarnie. Ludzie wrócili do pracy. Staramy się żyć jak wcześniej - zaznaczyła. - Myślę, że 70 procent [mieszkańców - red.] wróciło. Patrzę po ulicy, gdzie mieszkam, to prawie wszyscy wrócili - dodała.

Radna Irpienia wskazała, że mieszkańcy liczą się z tym, że Rosjanie mogą wrócić. - Rozumiemy, że to może się stać. Jesteśmy blisko granicy z Białorusią i wiemy, że tam starają się grupować wojsko. Może się stać, jak stało się to 24 lutego [kiedy Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę - przyp. red.]. Szykujemy się, że to może powrócić - powiedziała.