Parlament ukraiński przegłosował ustawę o oligarchach

Ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła w drugim, ostatecznym czytaniu tak zwaną ustawę o oligarchach. Zakłada ona utworzenie rejestru oligarchów, a osoby do niego wpisane nie będą mogły m.in. finansować partii politycznych.

Opozycja blokowała mównicę

Drugie czytanie odbyło się w uproszczonym trybie, co wywołało oburzenie opozycji. Niektórzy jej przedstawiciele blokowali mównicę parlamentarną. Próbowano też odsunąć wiceprzewodniczącego Rusłana Sfetańczuka od prowadzenia obrad.

Dokument przewiduje utworzenie rejestru oligarchów: za oligarchę uznane mają być osoby spełniające trzy z czterech wymienionych w nim kryteriów. Oligarchą jest, kto po pierwsze - bierze udział w życiu politycznym. Po drugie - ma znaczny wpływ na media. Po trzecie - jest właścicielem (kontroluje działalność gospodarczą) przedsiębiorstw o pozycji monopolistycznej. Po czwarte - potwierdzona wartość aktywów tej osoby przewyższa milion razy minimum socjalne (ok. 83 mln dol. zgodnie z bieżącym kursem - wskazuje Interfax-Ukraina).

Decyzja o uznaniu kogoś za oligarchę ma być podejmowana przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Następny krok to wpisanie takiej osoby do rejestru oligarchów. Mają się tam też znaleźć deklaracje przedstawicieli władz o ich kontaktach z oligarchą albo jego przedstawicielami.

Kiedy zacznie obowiązywać ustawa?

Ustawa, uważana przez krytyków za populistyczną, ma zacząć obowiązywać po sześciu miesiącach od daty jej wejścia w życie i ma mieć moc wiążącą przez 10 lat. Według biura prezydenta ma być ona "pierwszym krokiem do likwidacji oligarchicznego systemu na Ukrainie".

Projekt ustawy był skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Wenecką. Jej wnioski mają być znane w grudniu. Krytycy dokumentu zwracają uwagę na to, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nie ma takich kompetencji, by wyznaczać, kto jest oligarchą.