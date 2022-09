Blinken: nie pozwolimy, by pogwałcenie suwerenności Ukrainy uszło Putinowi na sucho

Sekretarz stanu USA Antony Blinken zabrał głos podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. - Nie możemy i nie pozwolimy na to, by pogwałcenie suwerenności Ukrainy uszło Putinowi na sucho - powiedział. Stwierdził też, że doniesienia z Ukrainy świadczą o systematycznym popełnianiu zbrodni przez Rosjan. - Echa Norymbergi powinny dziś zostać usłyszane - zaznaczył w swym wystąpieniu główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan.

- Cały porządek międzynarodowy, który jesteśmy zobowiązani podtrzymywać, jest rozdzierany na naszych oczach. Nie możemy i nie pozwolimy na to, by pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy uszło prezydentowi Putinowi na sucho - powiedział Antony Blinken w swoim wystąpieniu w czwartek, podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy.

"Jeden człowiek wybrał tę wojnę. Jeden człowiek może ją zakończyć"

Odnosząc się do środowego orędzia Władimira Putina , w trakcie którego prezydent Rosji ogłosił częściową mobilizację , sekretarz stanu USA ocenił, że choć rosyjski przywódca mógł zakończyć wojnę, to zamiast tego wybrał jej rozszerzenie oraz groźby nuklearne. - Jeden człowiek wybrał tę wojnę. Jeden człowiek może ją zakończyć - powiedział.

Blinken o rosyjskich zbrodniach: to nie są działania pojedynczych oddziałów

- To nie są działania pojedynczych oddziałów. To jest schemat powtarzający się na całym terytorium kontrolowanym przez rosyjskie siły - powiedział Blinken. Potępił też Rosję za "diaboliczną strategię" filtracji ukraińskiej ludności, wywózki Ukraińców do Rosji i zastępowania ich Rosjanami na okupowanych ziemiach.