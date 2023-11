Przyjaciel Załużnego nie żyje. Śledczy mówią o "nieszczęśliwym wypadku", nie wykluczają też zabójstwa

Prezent urodzinowy

39-major Hennadij Czastiakow zginął we wtorek w wyniku wybuchu granatu, który otrzymał w prezencie urodzinowym. Do tragedii doszło w domu majora w wiosce Czajky w pobliżu Kijowa. Wojskowy, którego Załużny nazwał we wpisie na Facebooku swoim przyjacielem, pokazywał 13-letniemu synowi granaty, które przyniósł do domu w reklamówce. Jeden z nich, przypadkowo odbezpieczony, eksplodował, zabijając majora. Chłopiec odniósł poważne obrażenia.