"Nie ma już żadnych ograniczeń". Chodzi o Ukrainę

Negocjacje Ukraina - Rosja bez przełomu. Ale to "można potraktować jako znak nadziei"

"Nie ma już żadnych ograniczeń dotyczących zasięgu broni dostarczanej do Ukrainy. Ani przez Brytyjczyków, ani przez Francuzów, ani przez nas. Nawet przez Amerykanów" - powiedział w poniedziałek Friedrich Merz, którego wypowiedź przytoczył dziennik "Spiegel".

Merz powiedział również, że Ukraina może się teraz bronić, na przykład atakując cele wojskowe w Rosji. Jeszcze jakiś czas temu nie była w stanie tego zrobić. - Teraz może to zrobić - podkreślił kanclerz podczas konferencji "WDR Europaforum 2025", cytowany przez agencję dpa. Nie podał żadnych dalszych szczegółów.

- Kraj, który może przeciwstawić się agresorowi jedynie na swoim terytorium, nie broni się wystarczająco. A obrona Ukrainy odbywa się teraz także (poprzez działania - przyp. red.) przeciwko infrastrukturze wojskowej na terytorium Rosji - mówił niemiecki kanclerz.

Dodał, że Niemcy "zrobią wszystko", aby nadal udzielać Kijowowi wsparcia wojskowego.

Wizyta Zełenskiego w Berlinie

"Spiegel" podał również, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie w środę do Berlina, gdzie wraz z kanclerzem omówią możliwe kroki w kwestii dalszych rozmów technicznych między Ukrainą a Rosją.

Merz zamierza również - ustaliła gazeta - poinformować swojego gościa o planach w sprawie nowego pakietu sankcji UE wobec Rosji, który ma zwiększyć presję na Moskwę i skłonić ją do zaangażowała się w poważne rozmowy na temat zakończenia wojny.

Według "Spiegla" Zełenski spotka się również z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

"Dzięki (...) wizycie Merz i Zełenski chcą utrzymać dynamikę europejskich starań o poważne negocjacje. Ponadto prawdopodobnie omówiona zostanie kwestia dalszego wsparcia militarnego dla Ukrainy" - czytamy w portalu gazety. "Z perspektywy Merza spotkanie to może symbolizować, że nie rezygnuje on z wysiłków na rzecz zawieszenia broni" - dodano, przypominając, że nowy kanclerz udał się do Kijowa zaraz po swojej inauguracji na początku maja, wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i premierem Polski Donaldem Tuskiem.

"Merz od tego czasu współpracuje z państwami Europy, aby zwiększyć presję na Rosję, żeby najpierw zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni, a następnie rozpoczęła poważne rozmowy z Ukrainą" - napisano.

