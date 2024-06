Stosowanie "tej samej zasady"

Minister obrony Holandii stwierdziła, że jej kraj "stosuje tę samą zasadę co w przypadku jakiegokolwiek innego uzbrojenia", czyli Ukraina sama ma zdecydować, jak to uzbrojenie wykorzysta. - Prosimy ich (Ukraińców - red.) jedynie o poszanowanie prawa międzynarodowego i prawa do samoobrony zapisanego w Karcie Narodów Zjednoczonych, co oznacza wykorzystanie (broni - red.) do osiągnięcia celów wojskowych w celu obrony - powiedziała Ollongren.