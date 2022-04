SBU publikuje przechwycone nagranie. Mężczyzna opisuje zabicie kobiety, która "miała brata w Azowie"

- Baba leży i rzuca się [w agonii - przyp. red.]. Głowa przestrzelona - słychać na opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) nagraniu. Zarejestrowany męski głos ma należeć do rosyjskiego wojskowego. Drugi głos należy do niezidentyfikowanej kobiety. - Zapytałem "co to do cholery jest?". Powiedzieli, że jej brat jest [służy] w Azowie - opisuje mężczyzna.