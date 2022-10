Ukraina prosi USA o rakiety ATACMS, deklaruje wspólne uzgadnianie atakowanych przez siebie celów

Władze Ukrainy zwróciły się do USA z prośbą o dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Systemy te są na szczycie ukraińskiej "listy życzeń". Urzędnicy ukraińscy deklarują, że będą tak "otwarci, jak to konieczne" w ujawnianiu Amerykanom celów, które zamierzają atakować.

W celu przezwyciężenia oporu administracji Joe Bidena przed dostarczeniem Ukrainie nowego pakietu systemów rakietowych dalekiego zasięgu, ukraińskie władze deklarują, że USA będą mieć pełny i stały wgląd w listę celów, które zamierzają atakować - poinformowała w poniedziałek CNN, powołując się na źródła we władzach obu państw.

Amerykanie mieliby również mieć prawo weta wobec celów deklarowanych przez armię Ukrainy. Ten argument ma przekonać amerykańską administrację, że dostarczenie tej broni nie będzie prowadzić do uderzeń w cele znajdujące się na terytorium Rosji, co - jak obawia się dowództwo USA - doprowadziłoby do eskalacji wojny i wciągnięcia tego kraju bezpośrednio w konflikt.